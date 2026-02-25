Editoriale – Cosa ha avuto in cambio da Epstein?

di Roberto Alessi Le pesanti accuse di spionaggio commerciale e i legami mai chiariti con il caso Epstein portano il. Le pesanti accuse di spionaggio commerciale e i legami mai chiariti con il caso Epstein portano il fratello del Re in tribunale, mentre spuntano dettagli inquietanti su voli privati e visite sospette a Palazzo Sono talmente abituato a chiamarlo “il principe Andrea” che mi riesce difficile chiamarlo Andrea Mountbatten Windsor. Un commoner, uno come noi, anche se è il figlio della regina Elisabetta e fratello di re Carlo III. E ora l’hanno pure arrestato. Si sa il perché: come emissario commerciale del governo inglese ha passato informazioni a Jeffrey Epstein, l’imprenditore americano suicidatosi in carcere nel 2019, dove ci era finito come l’amante e sodale Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Novella2000.it

