Editoria | Magi ' al fianco giornalisti La Stampa problema per democrazia'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Siamo oggi al fianco dei giornalisti e delle giornaliste de La Stampa, che insieme a Repubblica sta vivendo una fase delicatissima, drammatica e incredibile, non solo per il loro destino lavorativo, ma per il destino della nostra democrazia. Le notizie su una dismissione e su un'acquisizione dell'intero gruppo editoriale sono monopolizzate dalla totale mancanza di trasparenza e di garanzie”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera convocata dai giornalisti de La Stampa. “Tutto questo rischia di avere un impatto forte sul pluralismo dell'informazione e cioè su uno strumento fondamentale per l'opinione pubblica e per i cittadini. Chiediamo al governo italiano e alla premier Meloni - ha sottolineato Magi - di vigilare su questo e crediamo anche che l'attenzione di tutte le forze politiche debba essere massima: non può essere stravolto il panorama dell'informazione andando a colpire testate autorevoli che sono uno strumento necessario per l'opinione pubblica del nostro Paese”, ha concluso Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Editoria: Braga, 'al fianco giornalisti La Stampa, Pd chiesto Gedi in Parlamento'

**Editoria: Schlein, 'preoccupa vendita gruppo Gedi, siamo al fianco dei giornalisti'**L'eventuale vendita del gruppo Gedi desta preoccupazioni nel settore dell'editoria.