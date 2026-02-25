Editoria | Giorgis ' accanto a lavoratori La Stampa presidio informazione libera'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Siamo accanto alle giornaliste e ai giornalisti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori de La stampa. Un presidio di professionalità che Torino e l'intero Paese non si possono permettere di perdere, anche e soprattutto a tutela del diritto dei cittadini ad una informazione libera e di qualità". Lo ha detto il senatore torinese del Pd Andrea Giorgis, capogruppo dem nella Commissione Affari costituzionali, intervenendo all'incontro in sala stampa alla Camera con i lavoratori de La Stampa. Scuola, Valditara stanzia 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Editoria: Asp, 'solidarietà a colleghi Stampa, domani a presidio a Montecitorio'L'Associazione stampa parlamentare esprime solidarietà ai colleghi di La Stampa, che domani scioperano per protestare contro le incertezze sul futuro della testata.

Il ’Premio Stampa’ a Telestense: "Da 50 anni con professionalità, presidio dell’informazione a rischio"Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato conferito a Telestense, testata con cinquant’anni di esperienza nel presidio dell’informazione locale.