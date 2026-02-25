Eddie Brock conquista il palco dell’Ariston e poi il campo da calcio

. Cos’è accaduto nelle ultime ore a Sanremo, un momento speciale avvolto dall’affetto dei fan e tifosi Quando la direzione artistica del Festival di Sanremo ha annunciato un ospite internazionale “nero, intenso e imprevedibile”, molti hanno pensato a una rockstar maledetta. Nessuno era pronto a vedere scendere dalla scalinata del Teatro Ariston nientemeno che Eddie Brock. L’artista ha partecipato a una partita di calcio nelle ultime ore durante la sua permanenza in Liguria. Location: un campo vista mare Sanremo. Sanremo è abituato ai colpi di scena. Ma nessuno dimenticherà questo momento. Durante la partita Eddie si è prestato a foto e momenti con i fan. Ieri sera si è esibito per la prima volta all’Ariston e tra emozioni e concentrazione, è riuscito a lasciare il segno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

