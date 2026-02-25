Econord i lavoratori all' Ispettorato | Trattati come bestie Attendiamo i verbali

Cinquanta minuti di confronto dopo la protesta in via Buozzi. USB denuncia aggressioni, mezzi pericolosi e lavoratori "trattati come bestie". Spunta l'ipotesi di illegittimità sul sistema di controllo dei cestini Si è concluso nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio il presidio dei lavoratori Econord davanti all'Ispettorato del Lavoro di Lecco. Dopo l'attesa in via Bruno Buozzi, i rappresentanti del sindacato USB Bergamo sono stati ricevuti dai funzionari per un incontro durato circa cinquanta minuti, al termine del quale sono emerse novità significative sulla vertenza che da tre anni vede contrapposti i dipendenti dell'azienda, le istituzioni e la stessa Econord. La principale rivelazione riguarda un intervento ispettivo già avvenuto martedì 24 febbraio, quando però a entrare nell'impianto non sarebbe stato l'Ispettorato del Lavoro ma l'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche:

Econord, ancora violenza. I lavoratori assediano l'Ispettorato del Lavoro

Ispettorato del lavoro: tutela e sicurezza dei lavoratori

Temi più discussi: Econord, ancora violenza. I lavoratori assediano l'Ispettorato del Lavoro; Criticità a Econord: presidio davanti all’Ispettorato del Lavoro di Lecco; La rivolta dei netturbini: Aggressioni e mezzi pericolosi. Non si può lavorare così; Ponticello di Calolzio troppo ammalorato. Si intervenga subito, prima di chiudere il ponte di Brivio.

Econord, i lavoratori all'Ispettorato: Trattati come bestie. Attendiamo i verbaliCinquanta minuti di confronto dopo la protesta in via Buozzi. USB denuncia aggressioni, mezzi pericolosi e lavoratori trattati come bestie. Spunta l'ipotesi di illegittimità sul sistema di controllo ... leccotoday.it

Econord, ancora violenza. I lavoratori assediano l'Ispettorato del LavoroNuovo presidio di protesta annunciato per mercoledì 25 febbraio davanti alla sede di Lecco. USB denuncia aggressioni, mezzi pericolosi e un lavoratore finito in ospedale dopo un incidente. La sicurez ... leccotoday.it