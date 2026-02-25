Ecco la Settimana della musica Promozione speciale per i lettori
La decisione di lanciare una promozione speciale nasce dalla forte attenzione dei lettori durante la settimana di Sanremo, il momento più atteso della musica italiana. La Nazione vuole offrire aggiornamenti rapidi e affidabili per chi desidera seguire ogni dettaglio dell’evento senza compromessi sulla qualità delle notizie. La campagna si rivolge a chi cerca informazioni immediate e precise, mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti di questa kermesse. La promozione si conclude il 12 febbraio.
In occasione della settimana più seguita dell’anno per la musica italiana, quella del Festival di Sanremo, La Nazione lancia una promozione speciale pensata per chi vuole restare informato in tempo reale, senza rinunciare alla qualità dell’informazione. Un’offerta esclusiva che consente di accedere a tutti i contenuti digitali del quotidiano a un prezzo fortemente scontato: 12 euro per un intero anno di abbonamento, invece dei consueti 99 euro. L’iniziativa permette di leggere senza limiti tutte le notizie pubblicate su lanazione.it, seguendo minuto per minuto non soltanto le notizie legate al Festival, ma anche l’attualità locale e i grandi temi del nazionale: dalla cronaca alla politica, dall’economia alla cultura, dallo sport agli approfondimenti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Apertura stagionale del Parco Giardino Sigurtà e promozione speciale per la Festa della donnaIl Parco Giardino Sigurtà riapre sabato 7 marzo 2026, dopo aver chiuso l’inverno.
Abbonamento al Carlino super scontato per la settimana della musicaIl Resto del Carlino offre un abbonamento scontato per tutta la settimana della musica italiana, attirando molti appassionati.
Realizing she was a substitute, the wife left; the husband regretted it and tried to stop her.
Temi più discussi: Milano Fashion Week, non solo sfilate: ecco i locali più glamour dove mangiare nella settimana della moda; Ecco la Settimana della musica. Promozione speciale per i lettori; Ecco come una sola settimana di affidamento può cambiare radicalmente la vita di un cane in rifugio; Un fine settimana a teatro: ecco il weekend del Testoni Ragazzi.
La Circumvesuviana si ferma nel fine settimana: ecco doveInterventi alle gallerie: nel prossimo fine settimana stop alla circolazione dei treni lungo un'ampia tratta della Circumvesuviana. napolitoday.it
Suzuki è pronta per Sanremo 2026: ecco tutte le iniziative in programmaTra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026 c’è spazio anche per Suzuki, nel suo ruolo di Auto ufficiale dell’evento: ecco le iniziative in programma ... virgilio.it
SALOTTO SANREMO Un viaggio esclusivo tra emozioni, ospiti e retroscena della settimana più attesa della musica italiana. Conduce Vittoriana Abate , con la partecipazione di Federico Fashion Style - facebook.com facebook