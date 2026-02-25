Ecco il contenitore usato per il cuore di Domenico Spunta una foto che conferma l’ipotesi | un frigo portatile per le bibite

Napoli, 25 febbraio 2026 – È stato trasportato in un contenitore frigor ‘ Fiesta di Gio’ Style ’ il cuore espiantato a Bolzano e destinato al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto al Monaldi. A confermare l’ipotesi che rimbalzava da giorni è una fotografia del contenitore sequestrato dagli investigatori. Il box che appare nella foto è di colore blu e ha il manico arancione. Sopra c'è una scritta a pennarello ' S. OP. C. CHPED ' che sta per Sala operatoria Cardiochirurgia pediatrica. Il nodo cruciale di tutta la vicenda, secondo una prima analisi, non risiederebbe esclusivamente nella tipologia del box usato, evidentemente non a norma. Ma ciò che appare determinante per il deterioramento dell'organo – che è arrivato al Monaldi letteralmente bruciato dal freddo eccessivo – è la tipologia di refrigerante utilizzato: il ghiaccio secco (che arriva fino a -80 mentre invece deve essere tenuto in ipotermia tra 0 e 4 gradi) al posto del ghiaccio tradizionale, in grado di tenere il cuore, per un certo numero di ore, se opportunamente dosato, in uno stato di ipotermia fino al momento del trapianto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

