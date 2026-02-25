Eccellenza non vince più nessuno L’Osimana stenta Fabriano a picco Puddu Jesina | Ci manca qualcosa

Un solo pareggio per le tre anconetane dell’Eccellenza. E’ quello colto dall’ Osimana, in casa, contro il Montefano, con la formazione senza testa che non sa più vincere (terzo ics consecutivo). Continua la maledizione del nuovo anno per i giallorossi. L’ultima vittoria a dicembre, con il blitz di Fabriano, mentre in casa i tre punti mancano addirittura da metà novembre con il 2-0 rifilato alla Sangiustese. Crea, ma non segna la formazione guidata domenica dalla panchina da Aliberti, vista la squalifica di Labriola. Proprio Aliberti racconta di un’Osimana che ha "cercato di costruire di più del Montefano, abbiamo avuto 3-4 occasioni. Purtroppo troviamo problemi in fase realizzativa, speriamo che le cose possano cambiare, perché è importante fare punti". Lo sanno bene anche Jesina e Fabriano Cerreto, uscite sconfitte in casa, beffate entrambe nel finale. Festeggiano K Sport Montecchio Gallo e Tolentino rispettivamente al Carotti e all’Aghetoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza, poker del Montecchio. Osimana, Jesina e Fabriano fuoriIl Montecchio Gallo ha vinto nettamente contro la Fermignanese nell’anticipo di Eccellenza, segnando quattro gol nel derby.

Eccellenza, al tecnico umbro fatale la sconfitta nel derby contro il Matelica. In pole per sostituirlo Andrea Mosconi. Osimana e Jesina avanti piano. Scossone Fabriano-Cerreto, esonerato mister Del BeneGiacomo Del Bene ha perso il lavoro al Fabriano Cerreto dopo la sconfitta nel derby contro il Matelica, un risultato che ha portato alla decisione di esonerarlo.

Temi più discussi: Eccellenza B: la Nebros vince il derby contro il Gioiosa, Rosmarino e Acquedolcese ko. La Messina frena in casa; Vince o Mantiene la Categoria una squadra esperta o una più giovane? Diamo una occhiata alla grafica dei gironi di Eccellenza; Eccellenza B: la Messana non sa più vincere; Mister: Un ragazzo nasce con un dono non appartiene a procuratori né a dirigenti.

Eccellenza, non vince più nessuno. L’Osimana stenta, Fabriano a picco. Puddu (Jesina): Ci manca qualcosa»Un solo pareggio per le tre anconetane dell’Eccellenza. E’ quello colto dall’Osimana, in casa, contro il Montefano, con la ... sport.quotidiano.net

Eccellenza, l'Ossese tenta la fuga in un campionato dalla classifica cortissimaLa Nuorese non ha fatto in tempo a gioire per il primo posto riconquistato due turni fa, facendosi scavalcare al primo posto ... unionesarda.it

17 Valtur Brindisi vince il campionato Under 17 Eccellenza da INVINCIBILE: 20 su 20 Bellissima finale vinta 77-72 Fortitudo Francavilla: congratulazioni ragazzi un successo super x.com

17 Valtur Brindisi vince il campionato Under 17 Eccellenza da INVINCIBILE: 20 su 20 Bellissima finale al PalaPentassuglia vinta con il punteggio di 77-72 Fortitudo Francavilla: con - facebook.com facebook