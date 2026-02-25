È un Sanremo stanco

Debutto fiacco per il Festival di Sanremo e non solo dal punto di vista degli ascolti. Anzi, l'Auditel ha fatto comunque un bel regalo a una prima serata senza nessun guizzo. 9 milioni e 600 mila spettatori, con il 58% share, sono un'enormità considerando l'estenuante maratona musicale proposta da Carlo Conti, finita all'una e mezza inoltrata. Trenta canzoni a cui lasciare quasi completamente la scena, sacrificando uno show televisivo che sembra non avere nemmeno l'intenzione di decollare, un po' per paura di osare e un po' per mancanza di idee. Se Can Yaman che prova a far ripetere a Laura Pausini qualche parola in turco è il massimo che gli autori sono riusciti a tirare fuori, insieme alle battute di Conti sulla "z" della sua spalla romagnola, un problema c'è. Anche Vincenzo De Lucia con le sue brevi incursioni in cui ha imitato la Pausini, è passato quasi del tutto inosservato, lasciando l'unico vero spazio di comicità alla centenaria Gianna Pratesi, invitata sul palco dell'Ariston per festeggiare gli 80 anni della Repubblica (anzi, "Repupplica"). 🔗 Leggi su Today.it

