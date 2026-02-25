E se LVMH cedesse Make Up Forever?

Secondo alcune indiscrezioni, LVMH potrebbe vendere il marchio di cosmetici Make Up For Ever. COme già accade ed è accaduto per altri brand, si tratta di una più ampia ristrutturazione della sua divisione beauty. Il tutto in risposta al calo della domanda globale del settore make-up. Inoltre, il gruppo starebbe anche valutando di cedere sia il marchio di skincare Fresh, che la sua partecipazione in Fenty Beauty (valutata tra 1,5 miliardi di euro e 2,5 miliardi di euro). LVMH potrebbe vendere Make Up Forever. Intanto, il piano del colosso beauty prevede invece di focalizzarsi su marchi decisamente più solidi, come Dior e Guerlain. Invece Make Up For Ever (acquisito nel 1999) ha affrontato negli anni diverse perdite, oltre ad avere vendite annuali stagnanti, intorno ai 300 milioni di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

