È morto Giancarlo Politi fondatore della rivista Flash Art

Giancarlo Politi, fondatore di Flash Art, è deceduto a 89 anni a causa di una malattia. Politi ha dedicato la vita all’arte contemporanea, pubblicando riviste che hanno influenzato il mondo culturale. La sua passione si è tradotta in un impegno quotidiano nel promuovere artisti emergenti e nel dialogare con il pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama artistico italiano. La sua memoria continuerà a vivere attraverso le sue pubblicazioni e le sue scelte.

È morto a 89 anni Giancarlo Politi, editore, poeta, critico d'arte e fondatore della rivista Flash Art. Nato a Trevi nel 1937, Politi è considerato uno dei protagonisti di oltre mezzo secolo di storia dell'arte. La rivista che ha fondato, Flash Art, nasce nel 1967 (e ha sede a Milano) ed è stata una delle prime piattaforme editoriali globali dedicate all’arte contemporanea, oggi con le edizioni inglese, italiana e ceco-slovacca, sviluppandosi nel tempo in numerose edizioni internazionali, tra cui quelle francese, polacca, cinese, spagnola, tedesca e russa. Sulle sue pagine sono nati e si sono affermati alcuni dei movimenti centrali del secondo Novecento, dall’Arte Povera alla Transavanguardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Cento martellate”: il fondatore della rivista Generazione scrive contro i poliziotti dopo gli scontri di TorinoDopo gli incidenti di Torino dello scorso fine settimana, il fondatore della rivista Generazione si scaglia contro i poliziotti sui social.

C/Art nella rivista Unesco il festival protagonista sul Journal of craftsIl festival ‘Cart, creativi in dialogo’ è stato protagonista di un servizio di sei pagine sul Journal of Crafts, rivista riconosciuta a livello internazionale e pubblicata dall’UNESCO.

Temi più discussi: È morto Giancarlo Politi, il fondatore di Flash Art; È morto a 89 anni il leggendario editore d’arte Giancarlo Politi. Fondò la rivista Flash Art; Addio a Giancarlo Politi, fondatore di Flash Art e protagonista dell’arte contemporanea; È morto Giancarlo Politi, il fondatore di Flash Art.

È morto Giancarlo Politi, il fondatore di Flash ArtÈ morto a 89 anni Giancarlo Politi, editore, poeta, critico d’arte, fondatore di Flash Art, tra le riviste di arte contemporanea più influenti a livello internazionale. Nato a Trevi nel 1937, Politi h ... repubblica.it

E' morto Giancarlo Politi, fondatore di Flash ArtÈ morto Giancarlo Politi (1937-2026), editore, poeta, critico d'arte, fondatore di Flash Art, tra le riviste di arte contemporanea più influenti a livello internazionale si legge in una nota. (ANSA) ... ansa.it

«Se non eri su Flash Art non eri nessuno». Giancarlo Politi: come lo raccontava (con infinita stima) Luca Beatrice ift.tt/9CToI6p x.com

Ivrea e Torino piangono Giancarlo Quagliotti. Ha dedicato la sua vita alla politica con passione e dedizione partendo dall'Olivetti. Scopri di più su @quotidianocanavese: https://www.quotidianocanavese.it/politica/ivrea-giancarlo-quagliotti-pci-pd-storico-politic - facebook.com facebook