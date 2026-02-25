Mantovano ha deciso di sostenere il fronte del sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La sua scelta nasce dalla convinzione che la riforma possa migliorare l’efficienza della giustizia. I comitati del sì si preparano a confrontarsi duramente in questa fase decisiva, con incontri pubblici e dibattiti. La campagna si intensifica, mentre le opinioni si scontrano tra i cittadini e gli esperti del settore. La posta in gioco resta alta.

Due maratone oratorie, trecento iscritti a parlare. Fioccano le iniziative in attesa che si apra la seconda fase, quella nella quale saranno i partiti a muoversi pesantemente. E si guarda anche a Confagricoltura e Confcommercio Sisto: "La riforma Nordio ridurrà gli errori giudiziari. L'Anm e Melillo terrorizzano gli elettori" “Le correnti hanno ignorato il monito di Mattarella”. Parla Andrea Mirenda (Csm) Ceccanti: "Bene l'attivismo di Meloni sul Sì al referendum. Ma non si deve estremizzare il dibattito" Nel fronte del sì alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati nei prossimi giorni si giocherà una sorta di ‘derby’ tra i comitati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Forza Italia scende in campo: Chieti dice “Sì” al referendumForza Italia ha organizzato una manifestazione a Chieti per sostenere il referendum, mostrando il suo sostegno pubblico.

Separazione carriere, il derby a destra sul referendum: Forza Italia anticipa FdI e lancia i suoi comitati per il SìNel dibattito sulla separazione delle carriere, Forza Italia si distingue anticipando la posizione di Fratelli d’Italia e avviando i propri comitati per il Sì al referendum costituzionale.

È derby tra i comitati per il sì al referendum. E scende in campo Mantovano

