È da denuncia Sanremo 2026 Selvaggia Lucarelli stronca Arisa e accende il dibattito

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 è partita con il suo copione più classico: entusiasmo, polemiche e giudizi che corrono più veloci della diretta. Tra esibizioni, conduzione e prima classifica provvisoria, il pubblico si è diviso subito e, come accade ogni anno, la discussione si è accesa in parallelo sui social. In questo clima, alcune voci finiscono inevitabilmente al centro dell’attenzione. E tra quelle più attese, anche senza un posto in studio, c’era la firma di Selvaggia Lucarelli, pronta a commentare in tempo reale cantanti, ospiti e momenti della serata. Lucarelli fuori dal DopoFestival, ma presente sui social. Lo scorso anno presenza fissa al DopoFestival, quest’anno Selvaggia Lucarelli non è in studio. Ma le sue pagelle e i suoi commenti restavano tra i più seguiti, proprio per quello stile diretto, ironico e spesso tagliente che da sempre la contraddistingue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche:

Selvaggia Lucarelli stronca Arisa: «Da denuncia», ecco la critica durissima verso la cantante

“È da denuncia”. Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli: il commento su cantante e canzone in gara

Temi più discussi: Sanremo 2026, Extinction Rebellion invade blue carpet: fermati attivisti; Vogliamo un'altra musica: da Torino a Sanremo, proteste contro Rai, Eurovision e i main sponsor della kermesse; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio; SANREMO COME LE OLIMPIADI, TROPPE AZIENDE INQUINANTI TRA GLI SPONSOR. GREENPEACE: RAI, MINISTERI E IL COMUNE SI RIFIUTANO DI COMUNICARE QUANTI SOLDI PRENDE IL FESTIVAL DA AZIENDE RESPONSABILI DELLA CRISI C.

Caos nella notte a Sanremo dopo il Festival, cantanti infuriati: E’ devastante. Ecco cosa è successo:Caos dopo il Festival di Sanremo: Elettra Lamborghini furiosa per le feste notturne in città Il Festival di Sanremo non ... tuttosulgossip.it

Sanremo, Elettra Lamborghini furiosa nella notte: la cantante è una iena, ecco la denuncia dei fattiSul palco di Sanremo è andato tutto bene, ma poi Elettra Lamborghini si è infuriata per quello che è successo nella notte: i fatti. donnapop.it

Gf Vip torna il 17 marzo, Selvaggia Lucarelli opinionista con Cesara Buonamici: conduce Ilary Blasi - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip" da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Conduce Ilary Blasi. Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli x.com