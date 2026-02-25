Dybala tormento e addio | il ginocchio e il richiamo del Boca

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'argentino salta i test pre-Juve mentre Oriana Sabatini spinge per il ritorno in patria. Nella mattinata di oggi, il quartier generale di Trigoria è rimasto col fiato sospeso per le condizioni di Paulo Dybala, il cui recupero in vista del cruciale posticipo domenicale contro la Juventus appare sempre più incerto. La Joya ha marcato visita anche nell’ultima seduta d’allenamento e nel collaudo amichevole contro il Montespaccato, limitandosi a un lavoro differenziato che certifica l’impasse fisico del talento argentino. Il dolore al ginocchio sinistro persiste, alimentando dubbi non solo sulla disponibilità immediata per il big match, ma anche sulla permanenza a lungo termine della stella sudamericana nella Capitale, complici le crescenti pressioni familiari e le lusinghe del Boca Juniors. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

