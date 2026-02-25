Duke travolge Notre 100-56 | Boozer domina con 24 punti e 13 rimbalzi

Duke ha battuto Notre Dame con un punteggio di 100-56, perché i giocatori hanno mostrato una grande intensità in difesa e un attacco molto efficace. Boozer ha segnato 24 punti e preso 13 rimbalzi, guidando la squadra con grande determinazione. La partita si è subito messa in salita per Notre Dame, che ha faticato a contenere gli avversari fin dai primi minuti. La partita si conclude con uno scarto notevole.

In una serata in cui la superiorità tecnica e la precisione al tiro hanno preso il sopravvento, Duke ha dominato Notre Dame a South Bend, proponendosi come protagonista di un incontro senza storia. L'esito netto ha riflesso una prestazione complessiva di alta qualità e una gestione efficace della partita, con significativi valori statisticati in favore degli ospiti. cameron boozer è stato decisivo con 24 punti e 13 rimbalzi, incidendo pesantemente fin dalle prime battute. Nel primo tempo, boozer ha totalizzato 20 punti e 9 rimbalzi, contribuendo a creare lo strappo decisivo che ha portato al 54-22 all'intervallo.

Mantova sconfitta 3-2 Emilia, Mian domina con 24 puntiUna partita intensa tra Conad Reggio Emilia e Gabbiano FarmaMed Mantova si è conclusa con un 3-2 a favore di Emilia.

Le pagelle. Diouf concreto: punti e rimbalziLe pagelle della partita: Diouf si distingue per concretezza, contribuendo con punti e rimbalzi, mentre Pajola, nonostante una prestazione discreta con 7 assist, è stato limitato dai falli e dalla stanchezza.