Due ciclisti urtati da un' auto a Gaione | feriti in ospedale

Nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio, verso le ore 15, due ciclisti sono stati urtati da un'auto a Gaione, lungo strada Montanara a Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze. Fortunatamente i due ciclisti non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche la polizia locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge. I due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti medici.

