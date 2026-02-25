Due bimbe morte nel Reatino | cosa è successo?

Doppia tragedia nel Reatino: due vite spezzate in circostanze drammatiche Due bambine, di 10 mesi e 2 anni, hanno perso la vita in due incidenti distinti ma ravvicinati nel Reatino. La prima, originaria del capoluogo laziale, è deceduta a seguito di un trauma involontario causato dal padre durante il sonno. La seconda, di origine nigeriana, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Stimigliano. La procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. La comunità locale è sotto shock, mentre le autorità indagano per chiarire le circostanze di questi eventi drammatici. Due tragedie, un dolore che unisce il Reatino La prima bambina è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma dopo un arresto cardiaco causato da uno stato di grave ipossia. Nonostante i tentativi di rianimazione, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando alla dichiarazione di morte cerebrale poche ore dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Doppia tragedia nel Reatino, morte bimbe di 10 mesi e 2 anniLa prima è deceduta a seguito di un trauma generato involontariamente dal papà, che l'ha schiacciata nel sonno mentre dormiva. Sul corpo dell'altra vittima trovata senza vita nell'abitazione in cui ...

Bimba morta: criminologo assisterà all'accertamento tecnico irripetibile dei RisIl criminologo Marco Puppo sarà presente all'accertamento tecnico irripetibile che sarà eseguito oggi dal Ris di Parma per far luce sulla morte della bimba di due anni trovata morta nella sua culla ne ...

