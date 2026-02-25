ducati si conferma favorita alla vigilia del motogp con bagnaia in forma smagliante

L’apertura della stagione 2026 della MotoGP si appresta a vivere un weekend decisivo al Chang International Circuit, dove Ducati presenta una formazione di assoluta esperienza pronta a competere al massimo livello. La squadra è determinata a difendere la Tripla corona conquistata nel 2025 e a puntare al centesimo successo nella Premier class con la Desmosedici GP. la partecipazione di ducati al gp di buriram segna la 24^ presenza della casa emiliana nel round tailandese, affidata a una coppia di campioni confermati. sul fronte iridato, ducati vanta un palmarès di 12 titoli mondiali overall nelle diverse categorie, di cui 9 in moto gp (7 per marc marquez e 2 per francesco bagnaia). l’obiettivo è proseguire il dominio su un tracciato che premia le qualità della desmosedici gp, soprattutto in presenza dei lunghi rettilinei tipici del layout di buriram. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

