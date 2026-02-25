Drop-in | Lodi Via dal ghetto entro fine marzo

L'annuncio durante l'incontro in prefettura di questa mattina. L'assessora: "Sarà una delocalizzazione del servizio". Preoccupazione tra i residenti Il drop-in sarà spostato da vico della Croce Bianca, nel cuore del ghetto del centro storico, entro fine marzo. La notizia arriva dall'assessora ai servizi sociali del Comune di Genova Cristina Lodi durante il vertice di questa mattina in prefettura focalizzato sulla sicurezza in centro storico e sulle iniziative messe in campo per tutelare i commercianti. Lo spostamento del drop-in, il servizio offerto dalla cooperativa Afet Aquilone per tossicodipendenti e senza fissa dimora, era nell'aria, ma finora i tempi non erano certi. A confermarlo a GenovaToday è la stessa Lodi, che parla di "delocalizzazione dei servizi". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

