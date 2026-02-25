Drone rivela dettagli chiave sull’incendio del teatro Sannazaro

Un drone dotato di termoscanner ha catturato immagini che potrebbero chiarire le cause dell’incendio che ha devastato il teatro Sannazaro a Napoli. Le riprese hanno mostrato zone di calore anomale e fiamme ancora attive in alcune parti dell’edificio, suggerendo possibili punti di origine. Le indagini proseguono per identificare le responsabilità e comprendere meglio come si sia sviluppato l’incendio. La scoperta potrebbe cambiare il quadro delle responsabilità finora ipotizzate.

Un drone con termoscanner potrebbe svelare le cause dell’incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli. A una settimana dal rogo, le indagini si concentrano su un possibile mozzicone di sigaretta lanciato sulla cupola. Intanto parte la procedura di rimborso per i biglietti. Alle 9:12 del 24 febbraio, un drone ha iniziato a raccogliere immagini cruciali per le indagini. Le riprese, ora al vaglio degli investigatori, potrebbero rivelare il punto di innesco del rogo e la dinamica della propagazione delle fiamme. Il fascicolo aperto per incendio colposo, al momento a carico di ignoti, è coordinato dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Antonio Ricci e dal sostituto Mario Canale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Incendio Sannazaro, un drone per risalire alle cause dell'incendio. Al via la restituzione dei bigliettiUn incendio al teatro Sannazaro ha causato ingenti danni alla struttura all’alba del 17 febbraio. Sannazaro, cosa rimane del teatro: le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuocoIl drone dei Vigili del fuoco ha immortalato i resti del teatro Sannazaro, a causa di un incendio che ha devastato la struttura.