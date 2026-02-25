Dritti al cuore - Uman?

Quante volte ci siamo sentiti incapaci di reagire di fronte al dolore degli altri? E quante volte abbiamo cercato di distrarci, di trovare sollievo altrove? “Uman?” prova a dare voce a queste emozioni, alternando momenti irriverenti e tragicomici a frammenti delicati e poetici. Attraverso teatro canzone, spoken music, dream pop ed elettronica, la musica e la voce costruiscono immagini sonore che oscillano tra surreale e concreto, tra lame taglienti e carezze gentili, tra invettive provocatorie e versi sussurrati. Uno spettacolo intenso e sensibile, un vero atto di resistenza emotiva: un invito a fermarsi, ascoltare e sentire, per ritrovare il senso della propria umanità e riconoscerla negli altri, sotto il cielo incerto del presente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dritti al cuore - "Sangue"L’Associazione Carichi Sospesi ha annunciato che i prossimi spettacoli teatrali saranno tradotti anche in LIS, la lingua dei segni italiana.

Leggi anche: Dritti al cuore - "Venuti dal mare"