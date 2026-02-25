Dritti al cuore - Alfredino L' Italia in fondo a un pozzo

In programma domenica 22 Marzo, alle 19, ai Carichi Sospesi la rassegna Dritti al cuore ospita “Alfredino. L’Italia in fondo a un pozzo”, di e con Fabio Banfo, regia Serena Piazza, spettacolo di Effetto Morgana, produzione Centro Teatrale Mamimò, con il patrocinio del Centro Alfredo Rampi Onlus. Vincitore del Premio Fersen alla Regia 2021 e premiato come miglior spettacolo e miglior drammaturgia al Doit Festival di Roma 2017. Alfredino è il bambino caduto nel pozzo di Vermicino: la vicenda coinvolge chiunque vi si sia trovato accanto, dal primo giornalista giunto sul posto, al venditore di panini tra la folla, al presidente Pertini, fino al vigile che cercò di confortarlo spiegandogli il funzionamento delle trivelle che scavavano il pozzo parallelo, fonte di paura e fascinazione per lui, simili ai suoi robot preferiti, Mazinga e Goldrake. Tra i tentativi disperati di salvarlo c’è Angelo Licheri, scelto per la corporatura minuta, che rimase appeso a testa in giù per quaranta minuti nel pozzo, cercando invano di imbracare il bambino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dritti al cuore - "Sangue"L’Associazione Carichi Sospesi ha annunciato che i prossimi spettacoli teatrali saranno tradotti anche in LIS, la lingua dei segni italiana.

Leggi anche: Dritti al cuore - "Uman?"