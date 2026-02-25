Drammatico incidente a Calco | due morti Il video dall' alto

Due persone sono morte in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. A scontrarsi un autoarticolato e tre auto lungo la Sp342. Due le persone rimaste ferite. Le immagini dal drone. Due persone sono morte in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. A scontrarsi un autoarticolato e tre auto lungo la Sp342. Due le persone rimaste ferite. Le immagini dal drone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

