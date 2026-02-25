Drammatico frontale ci sono morti Coinvolti camion e auto | la scena atroce

Un pomeriggio di sole si è trasformato in una scena apocalittica lungo la SS342 a Calco. Poco prima delle ore 16 di oggi, mercoledì 25 febbraio, un boato ha squarciato il silenzio di via Nazionale, teatro di un incidente stradale dalla violenza inaudita. Il bilancio è drammatico: nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato e tre vetture, ridotte a un ammasso di lamiere contorte. Una delle auto, al termine di una carambola impressionante, si è persino ribaltata sulla carreggiata. Nonostante il dispiegamento massiccio di soccorsi, per due automobilisti l’impatto è stato fatale. Le vittime sono un uomo di 51 anni residente a Brivio e un uomo di 70 anni di La Valletta Brianza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

