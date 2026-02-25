Drago marino da tre metri | rivoluzione nel Giurassico

Un drago marino lungo tre metri rivoluziona la nostra comprensione del Giurassico Un ritrovamento paleontologico lungo la Jurassic Coast britannica sta riscrivendo la storia del Giurassico inferiore. Un team internazionale di ricercatori ha identificato una nuova specie di ittiosauro, battezzata Xiphodracon goldencapensis, che risale al Pliensbachiano. Questo esemplare, lungo circa tre metri e straordinariamente ben conservato, è stato scoperto nel 2001 ma è stato studiato solo recentemente, svelando dettagli cruciali sull’evoluzione di questi rettili marini. La scoperta, pubblicata sulla rivista Papers in Palaeontology, suggerisce che il grande ricambio faunistico degli ittiosauri avvenne molto prima di quanto si pensasse, ridisegnando le tappe evolutive tra le faune pre e post-Pliensbachiane. Il fossile, recuperato dal collezionista Chris Moore nei pressi di Golden Cap, è stato analizzato in dettaglio solo dopo essere stato acquisito dal Royal Ontario Museum di Toronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

San Marino, rivoluzione infinita. Tre mister e 28 acquisti in sei mesiSan Marino vive un periodo di grande caos, con tre allenatori cambiati in soli sei mesi e oltre ventotto nuovi acquisti.

Ramos, allenatore del San Marino: "Le bombe a cento metri da casa"Ramos, allenatore del San Marino, ha vissuto in prima persona la notte dei bombardamenti, descrivendo come il porto e i quartieri militari siano stati colpiti a circa cento metri dalla sua abitazione.