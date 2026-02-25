Dove vedere in tv Scandicci-Novara oggi Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

La partita tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara nasce dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale della Champions League femminile. La sfida si gioca oggi in televisione e online, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire in diretta il confronto tra due squadre ambiziose. Il match si svolge in un palazzetto pieno di tifosi e si può vedere anche in streaming, garantendo un’ampia copertura.

La Savino Del Bene Scandicci affronta l’ Igor Gorgonzola Novara nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della CEV Champions League 20252026 di volley femminile. L’incontro si disputa oggi al Pala BigMat di Firenze, con inizio fissato alle ore 18.00. Si riparte dal 3-1 dell’andata in favore della formazione piemontese, che una settimana fa ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi hanno infatti offerto una prestazione solida e concreta, sfruttando al meglio servizio e ritmo di gioco per indirizzare la qualificazione verso i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

