Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi | orari partite 25 febbraio programma streaming

La ventiduesima giornata della Superlega di volley 2026 si gioca oggi, perché la stagione si conclude con questa partita. La causa è il calendario stabilito dalla Lega, che ha deciso di concentrare tutte le gare in questa settimana. Le squadre si sfidano alle 20, in palazzetti pieni o in streaming, per aggiudicarsi punti fondamentali. Questa giornata rappresenta l'ultimo appuntamento prima dei playoff, creando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 25 febbraio, programma, streaming

La regular season di SuperLega si chiude con la ventiduesima giornata, in programma mercoledì 25 febbraio alle 20.30 con tutte le partite in contemporanea. Una scelta che rende la serata ancora più intensa, anche se l’unico vero verdetto da assegnare riguarda la lotta per il terzo posto. Per il resto, la classifica ha già parlato: la Sir Susa Scai Perugia ha blindato il primo posto con 55 punti, la Rana Verona è matematicamente seconda a quota 48, mentre dalla sesta all’ottava posizione nulla potrà cambiare. Le prime otto accederanno ai play-off con gli incroci classici ( 1ª-8ª, 2ª-7ª, 3ª-6ª, 4ª-5ª ), mentre la Yuasa Battery Grottazzolina, ultima, è già retrocessa, senza ulteriori squadre coinvolte nella zona salvezza. 🔗 Leggi su Oasport.it Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 1° febbraio, programma, streamingLa 18ª giornata di Superlega di volley si gioca oggi, a poche settimane dalla fine della regular season. Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 22 febbraio, programma, streamingLa giornata di oggi si concentra sulla 21ª partita di Superlega di volley, che determina molte posizioni in classifica. Temi più discussi: Bologna-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario; Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026: orari partite 24-25 febbraio, programma, streaming; Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming. Dove vedere Inter-Bodo Glimt del 24 Febbraio 2026 in tv e streaming?L'Inter cerca la rimonta in Champions stasera contro il Bodo/Glimt a San Siro, senza il suo bomber infortunato. Match in esclusiva su Sky. tech.everyeye.it Pagina 0 | Dove vedere Inter-Bodo Glimt in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League: le formazioni ufficiali di Chivu e Knutsen ... corrieredellosport.it Questa Lube-Modena partita da non far vedere mai a chiunque voglia avvicinarsi alla pallavolo. Che spettacolo tremendo #Superlega x.com Targatocn.it. . Time Out SuperLega, ultima puntata con il DG di Cuneo Volley Davide Bima Stasera alle 21 si chiude il format televisivo di More News dedicato alla MA Acqua S.Bernardo Cuneo: bilancio di stagione, prospettive future e approfondimenti dai cam - facebook.com facebook