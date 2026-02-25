Double Serum il fondotinta moltiplicatore di luminosità

Clarins ha lanciato il nuovo fondotinta Double Serum, motivata dalla volontà di migliorare la luminosità della pelle. La causa è l’idea che una pelle più giovane risulti anche più radiosa, e il prodotto promette di unire cura e copertura. La formula, ispirata al celebre siero, mira a moltiplicare la luminosità naturale del viso. Molti utenti hanno già notato un miglioramento dell’aspetto della pelle dopo poche settimane di utilizzo.

La novità si presenta con una promessa: luminosità moltiplicata per due. Da un lato un glow immediato, dall’altro un’azione progressiva sulla qualità della pelle. Il punto di partenza è uno studio condotto su oltre 100 donne, da cui emerge che con l’avanzare dell’età la pelle può apparire fino al 40% meno luminosa dopo i 60 anni e, a parità di età anagrafica, le donne percepite come più giovani mostrano un incarnato più luminoso del 30,4%. Per lavorare su questo parametro di giovinezza, la luminosità, Clarins introduce la tecnologia A.U.R.A. - Advanced Ultra Radiance Amplifier - un sistema make-up che sfrutta microcristalli riflettenti per amplificare diffusione e riflessione della luce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Accendi il glow con Double Serum FoundationQuesta mattina, nelle profumerie di tutta Italia, si è diffusa una novità che ha catturato l’attenzione di molte clienti: il nuovo fondotinta che promette di unire copertura, luminosità e cura della pelle in un solo prodotto.

Estée Lauder a Milano: Double Wear Studio, consulenze personalizzate e masterclass per il fondotinta perfetto.Estée Lauder apre un nuovo pop-up a Milano: il “Double Wear Studio”.

New Double Serum Foundation | Clarins

Argomenti discussi: Clarins lancia il primo fondotinta ibrido ispirato al suo iconico Double Serum; Sogni una Pelle perfetta? 5 nuovi Fondotinta in siero per una base uniforme e levigata.

Clarins lancia il primo fondotinta ibrido ispirato al suo iconico Double SerumDouble Serum Foundation è una formula di nuova generazione che combina make-up e trattamento anti-age. Assicurando un finish luminoso nell'immediato e una pelle sana e radiosa sul lungo periodo ... vogue.it

Quando il fondotinta diventa anche skincare: la rivoluzione Double Serum Foundation di ClarinsClarins Double Serum Foundation è un nuovo gesto di bellezza che coniuga make up e skincare per un viso nutrito, levigato e luminoso. grazia.it

Nuovo Double Serum Foundation + pennello gua sha: il nuovo power duo per una pelle come mai prima. Il 95% di chi li ha provati in combo afferma di vedere un effetto lifting immediato. Prova anche tu il potere di un glow senza precedenti, potenziato dalla g - facebook.com facebook