Doppio incidente nel pomeriggio | il bilancio è di quattro feriti trasportati in ospedale

ANCONA - Doppio intervento del personale sanitario della Croce Gialla nel pomeriggio di oggi per due incidenti avvenuti in città. Attorno alle 17 l’ambulanza ha portato all’ospedale di Torrette con un codice giallo una 65enne rimasta coinvolto in uno scontro tra due auto in via Brecce Bianche, nei pressi dell'uscita dell'università, avvenuto – secondo una prima ricostruzione – per una mancata precedenza. Successivamente un equipaggio della Croce Gialla ha raggiunto via Scrima per un frontale tra due auto: feriti due 20enni e un 50enne, portati in codice giallo al presidio regionale. In entrambe le circostanze erano presenti vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

