Dopo il violento tamponamento la moto vola nel fosso | centauro portato in elicottero al Bufalini

Ancora un grave incidente sulla solita strada, con un uomo che finisce in ospedale. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia Locale Si conta purtroppo un altro grave incidente in via Dismano, dove lunedì si è verificato il tragico frontale costato la vita a una ravennate di 46 anni. Mercoledì un violento tamponamento ha invece provocato l'uscita di strada di un motociclista, che è stato poi trasportato in ospedale. Tutto è accaduto intorno alle 16.30, nel tratto di via Dismano tra l'aeroporto La spreta e la statale Adriatica. Qui, per cause ancora da accertare da parte della Polizia Locale di Ravenna, un uomo di 47 anni, moldavo, procedeva in sella a una moto Kawasaki in direzione della città, quando, in prossimità dell'incrocio con la carraia Vangaticcio avrebbe urtato il mezzo che lo precedeva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

