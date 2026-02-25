Donne incinta rapina tassista | 6 anni per omicidio a Torino

Torino, 25 febbraio 2026 — Sei anni di carcere sono stati chiesti per una donna accusata di rapina, in un processo che ha emergere dettagli drammatici su un omicidio avvenuto a Torino. La vicenda, che si è svolta tra via Nizza e la zona Lingotto, ha coinvolto Pasquale Di Francesco, un tassista morto nel 2022 a seguito di un'aggressione. La richiesta di condanna è arrivata ieri, 24 febbraio, durante l'udienza al tribunale di Torino. La sostituta procuratrice Alessandra Provazza ha descritto l'imputata come una persona con un grande spessore criminale, spregiudicata, bugiarda seriale e con una buona capacità manipolatoria. Secondo la Procura, la donna, incinta di sette mesi al momento dei fatti, avrebbe rapinato Di Francesco in un contesto legato all'uso di droga, in particolare di crack. La collana strappata che scatenò la tragedia Era la sera del 22 giugno 2022 quando tutto ebbe inizio in via Nizza, a Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

