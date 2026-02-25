Donna trovata morta in casa a Ostellato | la pista più probabile è il suicidio

Ferrara, 25 febbraio 2026 – Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sul giallo della donna di 55 anni trovata morta, ieri notte, nella sua casa ad Ostellato nel Ferrarese. La pista più probabile sarebbe quella del suicidio. La donna, ucraina, oss in una struttura sanitaria del paese, si sarebbe inferta da sola un colpo mortale al petto con un coltello. Il corpo senza vita infatti è stato trovato vicino al porta coltelli della cucina. Non c’erano segni di violenza nella casa e, quindi, i carabinieri della compagnia di Portomaggiore, la scientifica e i colleghi della compagnia di Ferrara, si stanno concentrando sull’ipotesi del suicidio. L’indagine, però, non è stata ancora chiusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

