Don Giovanni Molière e Mozart Al Metastasio

Don Giovanni di Molière, adattato e diretto da Arturo Cirillo, arriva al Teatro Metastasio, portando in scena una versione rivisitata del celebre mito del seduttore. La rappresentazione si concentra sulla figura di un uomo che sfida le norme morali e divine, portando alla luce le conseguenze di un’esistenza senza limiti. La produzione, in scena da domani a domenica, si concentra sui temi della libertà e della trasgressione, con spettacoli alle 20 nei giorni feriali.

Da domani a domenica al Teatro Metastasio arriva Don Giovanni di Molière adattato e diretto da Arturo Cirillo, una rilettura del mito del seduttore per eccellenza, emblema di libertà senza freni, capace di sfidare le leggi morali e divine fino a una tragica punizione per la sua dissolutezza (spettacoli nei feriali allee 20.45, sabato alle 19.30, domenica alle 16.30). Intrecciando due testi teatrali, quello in prosa del ‘600 di Molière e il libretto in versi del ‘700 di Da Ponte per l’opera di Mozart, Cirillo propone la storia "di chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre; senza fine, ogni volta da capo, fino a morirne" e mette in scena tutte le peripezie di Don Giovanni fino alla morte: la bramosia per possedere donna Anna, l’assassinio del padre Commendatore che tentò di proteggerne la virtù, la fuga da una sedotta e abbandonata Elvira, il corteggiamento di una incredula contadinella e la gelosia del suo promesso sposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al Gentile di Fabriano il mito di Don Giovanni: Arturo Cirillo tra Molière e MozartVenerdì sera al Teatro Gentile di Fabriano Arturo Cirillo porta in scena il mito di Don Giovanni.

Don Giovanni, il mito senza tempo di Mozart torna in scena al MunicipaleIl Teatro Municipale di Piacenza presenta una nuova produzione di Don Giovanni di Mozart, uno dei capolavori più rappresentativi dell’opera lirica.

“Atomica” apre Materia Prima Festival

Temi più discussi: All’Unione va in scena Don Giovanni da Molière, Da Ponte, Mozart; Il Don Giovanni adattato da Arturo Cirillo in scena al Metastasio; Arturo Cirillo porta a teatro un Don Giovanni tra prosa e lirica; Un seduttore da palcoscenico. Cirillo nei panni di Don Giovanni.

Arturo Cirillo porta a teatro un Don Giovanni tra prosa e liricaVIGEVANO. «Giocare, recitare, sedurre; senza fine, ogni volta da capo, fino a morirne». Ad Arturo Cirillo, che martedì al Cagnoni vestirà i panni di Don Giovanni, bastano due righe per presentare la s ... laprovinciapavese.gelocal.it

San Valentino con Don Giovanni: donne, religione e quell’amore che finisce sempre nella listaAl Cavour, la sera di San Valentino, Cirillo intreccia Molière (1665), Mozart (1787) e Da Ponte tra seduzione, religione e debiti morali ... riviera24.it

Seduce, inganna, gioca col destino: Don Giovanni torna in scena in una nuova versione firmata Arturo Cirillo Un mito senza tempo, raccontato in parole, canto e musica Dal 26 febbraio al 1 marzo al teatro Metastasio da Molière, Da Ponte, - facebook.com facebook

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si stringe attorno alla famiglia del dott. Francesco Maneschi, primario della nostra UOC di Ostetricia e Ginecologia, scomparso ieri improvvisamente al nostro affetto. Leggi di più sul nostro sito: hsangiovanni x.com