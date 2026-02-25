Don Davide Banzato – Corpo e anima | unica cura

di Don Davide Banzato Una controversia amministrativa a Montella apre una riflessione profonda sul legame inscindibile tra benessere fisico e. Una controversia amministrativa a Montella apre una riflessione profonda sul legame inscindibile tra benessere fisico e fede Negli ultimi giorni la piccola cittadina di Montella (Avellino), in Irpinia, è stata al centro di un acceso dibattito che coinvolge la comunità civile e quella religiosa. Al centro della vicenda c’è il Convento di San Francesco a Folloni, luogo di preghiera e di storia che affonda le sue radici nella spiritualità francescana e custodisce una preziosa biblioteca con oltre 30mila volumi antichi e opere d’arte. L’Amministrazione comunale ha avviato, con i finanziamenti del PNRR, un progetto per realizzare nell’area adiacente al convento un ospedale di comunità, struttura sanitaria destinata a rispondere ai bisogni di cura e assistenza del territorio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

