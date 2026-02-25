Dominik Paris a Garmisch | una vittoria e due podi nello sci alpino

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile prosegue il cammino dopo Milano Cortina 2026, e si prepara per la tappa di Garmisch-Partenkirchen con due prove veloci. In questa cornice, Dominik Paris torna in azione forte di una medaglia olimpica recentemente conquistata e di una lunga storia sulle piste Kandahar, tracciati che hanno segnato in modo significativo la sua carriera sulle discese più impegnative. Il suo esordio sulla Kandahar risale al 28 gennaio 2012, quando chiude in 6° posto in una discesa vinta da Didier Cuche. Il 23 febbraio 2013 si mantiene nelle posizioni di alto livello con un 8° posto nella discesa vinta da Christof Innerhofer. Il 28 febbraio 2015 arriva un 5° posto alle spalle dell’austriaco Hannes Reichelt. La stagione successiva prosegue con un 13° posto il 30 gennaio 2016, gara dominata da Aleksander Aamodt Kilde. Il 27 gennaio 2017 non regala podi, ma vede Paris al 10° posto nella discesa vinta da Travis Ganong; nel giorno successivo, 28 gennaio 2017, è quarto alle spalle di Reichelt e Feuz. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

