Domenica torna la fiera a Colli

La ripresa della fiera a Colli deriva dalla crescita dell'interesse per l’agricoltura sostenibile e la passione degli espositori locali. Domenica, le bancarelle proporranno piante rare, fiori colorati e oggetti in vimini e bambù, attirando visitatori di tutte le età. La manifestazione punta a promuovere nuove tecniche di coltivazione e prodotti innovativi nel settore agroalimentare. La partecipazione di agricoltori e artigiani rende l’evento vivace e ricco di spunti pratici.

A Colli del Tronto torna la Fiera di Piante, Fiori, Vimini e Bambù: focus su ricerca e innovazione agroalimentare. Sarà una giornata all'insegna del verde, della tradizione e dell'innovazione quella in programma domenica 1° marzo a Colli del Tronto, che ospiterà la 39ª edizione. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare famiglie, appassionati e professionisti del settore, tra esposizioni, attività didattiche e momenti di approfondimento. Cuore del programma sarà il seminario dal titolo ' La ricerca per il futuro dell'agroalimentare ', in calendario dalle 11 alle 12.30 e moderato dal professor Leonardo Seghetti.