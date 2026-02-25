Dodici priorità per l' agricoltura Il documento consegnato alla Regione

Gli agricoltori chiedono una svolta concreta su dodici punti strategici per garantire competitività, redditività e tutela del territorio “Armati” di cartelli e campanacci, gli agricoltori sono arrivati da ogni angolo della Toscana - dal più piccolo borgo al più remoto comune - per accompagnare quel manifesto programmatico che hanno contribuito a scrivere, tutti insieme, durante gli incontri territoriali organizzati in questi mesi. Un lungo percorso di ascolto, a viso aperto, che ha coinvolto 20 mila imprese, culminato con la redazione di una vera e propria piattaforma di impegni e richieste per affrontare le emergenze, rilanciare le filiere, sostenere il reddito delle aziende e valorizzare l’enorme patrimonio enogastronomico regionale e tutelare il territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

