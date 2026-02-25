Docenti tutor e orientatori | risorse 2025 2026 sbloccate Ecco la NOTA del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha completato l’adozione del riparto delle risorse destinate alla valorizzazione dei docenti tutor e orientatori per l’a.s. 20252026, dopo settimane di attesa segnalate dalle scuole. L'articolo Docenti tutor e orientatori: risorse 20252026 sbloccate. Ecco la NOTA del Ministero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche:

Docenti tutor e orientatori: risorse 2025/2026 sbloccate dopo il sollecito Uil Scuola al Ministero

Docenti tutor e orientatori, apre la piattaforma 2025/26. Compenso da 1.500 a 2.725 euro lordo Stato. NOTA Ministero

Temi più discussi: Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti, compensi, formazione [LO SPECIALE]; Docenti tutor e orientatori: la Uil Scuola sollecita il Ministero sul decreto di riparto delle risorse; Docenti tutor e orientatori, la UIL Scuola sollecita il decreto sulle risorse per il 2025/2026: scuole in difficoltà; Novità sulla retribuzione dei docenti tutor e orientatori.

Docenti tutor e orientatori: risorse 2025/2026 sbloccate dopo il sollecito Uil Scuola al MinisteroIl decreto di riparto delle risorse per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori per l'anno scolastico 2025/2026 è stato finalmente emanato. orizzontescuola.it

Docenti tutor e orientatori, finalmente assegnate le risorse per il 2025/2026La scorsa settimana avevamo scritto del sollecito della UIL Scuola nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’emanazione del decreto di riparto delle risorse destinate ai docenti t ... tecnicadellascuola.it

Il decreto di riparto delle risorse per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori per l'anno scolastico 2025/2026 è stato finalmente emanato. x.com

28 Febbraio Decisivo per i Docenti Tutor: 2.725 Euro da Non Perdere -Tuttolavoro24.it - facebook.com facebook