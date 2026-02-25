DNA vs difesa | verità su omicidio Sharon a Bergamo

La Corte d’assise di Bergamo è in camera di consiglio per decidere il destino di Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni. La giovane, 24 anni, fu trovata senza vita la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Le ferite mortali, inflitte con un coltello, hanno scosso la comunità locale e aperto un dibattito giudiziario che dura da mesi. L’accusa si basa su prove DNA, mentre la difesa contesta la ricostruzione dei fatti, sollevando dubbi metodologici e procedurali. Il processo ha scontrarsi due versioni opposte. L’accusa sostiene che le prove del DNA, trovate sulla bicicletta di Sangare, siano decisive. L’avvocato della famiglia di Sharon, Lugi Scudieri, ha ribadito la colpevolezza dell’imputato, definendolo un uomo pericoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

