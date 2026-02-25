Dl Ucraina sì del Senato alla fiducia

AGI - Il Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando in via definitiva il decreto Ucraina con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astenuti. Il testo contiene la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, il rinnovo dei permessi di soggiorno di cittadini ucraini e la sicurezza dei giornalisti freelance. Volodymyr Zelensky esprime la propria gratitudine ai leader dell'Unione europea per aver varato un pacchetto di aiuti da 90 miliardi per l'Ucraina. "Abbiamo compiuto un altro passo importante per una reale garanzia finanziaria della nostra sicurezza e resilienza nell'arco di due anni" ha scritto il presidente ucraino su X, "Sono grato a Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Roberta Metsola e a tutti i leader dell'Ue che hanno reso possibile tutto questo". "Ieri, il presidente del Parlamento europeo ha firmato un pacchetto legislativo per un prestito di sostegno all'Ucraina di 90 miliardi di euro" ha ricordato Zelensky. 🔗 Leggi su Agi.it

