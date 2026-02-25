Dl Ucraina, fiducia al voto. Meloni ribadisce il sostegno a Kiev

Partecipando ieri alla Coalizione dei Volenterosi Giorgia Meloni ha ribadito il convinto sostegno a Kiev da parte del nostro governo. Questa mattina l’aula del Senato ha ripreso l’esame del decreto Ucraina, con le dichiarazioni di voto legate alla fiducia posta dal governo. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ucraina, Meloni ribadisce il sostegno a KievGiorgia Meloni ha partecipato tramite video alla riunione della

Il Senato approva il dl Ucraina: ora è leggeCon 106 voti favorevoli, 57 contrari e due astenuti passa la fiducia posta ieri dal governo sul decreto legge per la proroga alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kyiv ... ilfoglio.it

Ucraina, passa la fiducia sul Dl aiuti. No delle opposizioni, compreso CalendaVisto che il voto del Senato non consente di dividere la fiducia dal voto sul provvedimento, come invece avviene alla Camera, tutte le opposizioni, compresa Azione di Carlo Calenda, molto schierato a ... open.online

