Dl sicurezza firmato da Mattarella niente schedature per chi compra coltelli scudo penale per polizia tutele per capitreno e arbitri

Da ilgiornaleditalia.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Via la schedatura sui coltelli, ritocchi allo scudo penale e più tutele per capotreni e arbitri: ecco cosa cambia nel testo firmato dal Quirinale Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il nuovo dl sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri a inizio mese. Il testo definitivo presenta a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

