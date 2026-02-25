Divieto di utilizzo dell’acqua a Ortona Sorgetti rassicura | Provvedimento esclusivamente precauzionale

Nel campione prelevato dalla fontanella di via Costantinopoli sono emersi valori non conformi rispetto alla normativa vigente “Il divieto di utilizzo dell’acqua a fini alimentari ha una finalità esclusivamente precauzionale”. L’assessore al Sistema idrico del Comune di Ortona, Antonio Sorgetti, interviene per rassicurare i cittadini dopo l’ordinanza emanata dal sindaco che vieta l’uso dell’acqua potabile nella zona di via Costantinopoli e nelle aree limitrofe, comprese le traverse collegate. Il provvedimento è scattato a seguito di controlli di routine effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) lo scorso 23 febbraio su quattro fontanelle pubbliche della città. Nel campione prelevato dalla fontanella di via Costantinopoli sono emersi valori non conformi rispetto alla normativa vigente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Valori non conformi: scatta il divieto di consumare acqua potabile a Ortona

