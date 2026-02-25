Ditonellapiaga nei guai rischia azioni giudiziarie | il motivo è davvero assurdo resterete senza parole

Un titolo che accende subito la polemica e un nome che non passa inosservato. Ditonellapiaga ha annunciato che il suo prossimo album – e una canzone ancora inedita – si intitoleranno Miss Italia. Una scelta artistica che però non è stata accolta con entusiasmo da chi quel nome lo rappresenta ufficialmente. La reazione è arrivata direttamente da Patrizia Mirigliani, che ha deciso di intervenire pubblicamente aprendo un fronte legale destinato a far discutere. Ditonellapiaga adesso rischia grosso: Patrizia Mirigliani si è rivolta agli avvocati. Attraverso una nota diffusa a nome di Miss Italia, l’organizzazione ha preso posizione contro l’utilizzo della denominazione da parte della cantante: « Il concorso Miss Italia contesta l’uso indebito della denominazione Miss Italia da parte della cantante Ditonellapiaga ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Leggi anche:

Signorini, dopo Corona, vuole fare un’altra denuncia: ecco di chi si tratta (resterete senza parole)

Belen furiosa come non mai, si arrabbia e abbandona l’intervista: il motivo è davvero assurdo