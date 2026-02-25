Ditonellapiaga brilla all’Ariston con i rubini di Miluna

Ditonellapiaga ha attirato l’attenzione all’Ariston indossando gioielli Miluna con rubini naturali e diamanti, scelti per valorizzare la sua performance di “Che fastidio!”. La cantante ha scelto pezzi unici, creati appositamente per l’evento, che hanno catturato lo sguardo del pubblico. La presenza di questi gioielli ha aggiunto un tocco di eleganza alla sua esibizione. Il pubblico ha notato l’originalità della sua scelta di accessori.

© Lopinionista.it - Ditonellapiaga brilla all’Ariston con i rubini di Miluna

foto di Chiara Mirelli Ditonellapiaga apre la kermesse dell’Ariston indossando gioielli esclusivi Miluna: rubini naturali, diamanti e creazioni uniche pensate per la sua performance di “Che fastidio!”. È un debutto scintillante quello di Ditonellapiaga sul palco dell’Ariston: per la sua prima esibizione live di “Che fastidio!”, l’artista ha scelto di indossare gioielli esclusivi firmati Miluna, realizzati con rubini naturali e creati appositamente per accompagnare la sua performance d’apertura della grande kermesse canora. A catturare l’attenzione sono soprattutto gli anelli in oro, impreziositi da rubini dalle forme diverse – ovali e rotonde – abbinati a orecchini a cuore che completano un look dal forte impatto visivo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Sanremo 2026: Ditonellapiaga sfida l’Ariston con un brano “irruzione”Ditonellapiaga ha deciso di sfidare il palco dell’Ariston con un brano che parla di ribellione e sincerità. Margherita in arte Ditonellapiaga arriva all'Ariston con la canzone più votata nei preascolti Margherita, conosciuta come Ditonellapiaga, ha conquistato il pubblico con la sua canzone “Che fastidio!” arrivando in cima ai preascolti di Sanremo 2026.