Discoteca sfora la capienza massima arrivano i carabinieri e la fanno chiudere | due denunce

Nel mirino Le Candele new di via Faraone, a Cardillo. Diverse le violazioni accertate, finiscono nei guai l'amministratore unico e il gestore del locale, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.716 euro Una discoteca sequestrata e due persone denunciate. È il bilancio dell'ultima operazione interforze effettuata nell'ambito dei controlli straordinari mirati al contrasto alla malamovida. Le ispezioni hanno interessato un ampio tratto della città, con verifiche volte alla sicurezza e al rispetto delle autorizzazioni. In azione polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, con il supporto dei vigili del fuoco, dell'Asp e del nucleo ispettorato del lavoro.

