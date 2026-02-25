Discoteca abusiva | 15 giorni di chiusura per gravi carenze

Via Benedetto XIV, tra balli e ticket: la discoteca clandestina che ha sfidato le regole. È iniziato tutto con un ticket da 10 euro. Un prezzo fisso, un meccanismo collaudato: chi entrava dopo cena non ordinava al bancone, ma pagava all’ingresso per avere diritto a una consumazione. Un sistema che, secondo gli accertamenti, configurava una vera e propria attività di pubblico spettacolo. Eppure, il locale in via Benedetto XIV non aveva alcuna delle autorizzazioni richieste dall’Art. 68 del T.U.L.P.S. per questo tipo di intrattenimento. La polizia amministrativa ha trovato tra le 30 e le 40 persone intente a ballare non solo in pista, ma persino sopra i tavoli. Un palco rialzato, una consolle, un DJ set: l’allestimento era quello di una discoteca, ma senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

