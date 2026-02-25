Discorso di Trump alla nazione | la retorica del trionfo e le bugie che incrinano il racconto presidenziale

Il Discorso di Trump alla nazione è stato costruito come una grande narrazione di rinascita: un’America descritta come più forte, più ricca, più rispettata, finalmente tornata al centro del mondo grazie alla guida del Presidente. Il tono è stato solenne, a tratti battagliero, con l’alternanza tipica tra autocelebrazione e attacco agli avversari. Ma se si abbandona la superficie retorica e si entra nel merito delle affermazioni, emergono numerose bugie, esagerazioni e distorsioni che ridimensionano fortemente il quadro trionfale dipinto davanti al Congresso. Non si tratta solo di imprecisioni marginali: il cuore del discorso poggia su cifre gonfiate, dati decontestualizzati e successi presentati come definitivi quando in realtà sono parziali o ancora in fase embrionale. La costruzione è politicamente efficace, ma fattualmente fragile. Uno dei pilastri dell’intervento è stato l’andamento dell’economia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Trump, oggi il discorso del presidente Usa alla nazioneIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un discorso alla nazione in diretta dalla Casa Bianca previsto per mercoledì 17 dicembre alle 21 ora locale.

Trump alla nazione: tra boom promesso e sfida al 2026, il discorso che rilancia la sua leadershipDonald Trump torna al centro dell’attenzione con un discorso trasmesso dalla Casa Bianca, nel quale ha delineato la sua visione di un primo anno di successo e le strategie per il 2026.

Il discorso di Trump alla Nazione, Putin attacca i leader europei - 1mattina News 18/12/2025

Temi più discussi: Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione: L’America è tornata, questa è l’età dell’oro; Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: temi e anticipazioni; Trump all’America: viviamo una rinascita mai vista, l’economia ruggisce e i nemici hanno paura; Il doppio discorso dell’America: Trump al podio, i democratici al contrattacco.

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Il discorso sullo Stato dell’Unione di Trump è una lunga lista di successi: «Questa è l’età dell’oro».Iran, Venezuela, immigrazione, economia. Il presidente Usa ha elogiato i risultati ottenuti in questo suo secondo mandato diffondendo. Una dimostrazione di forza mentre i sondaggi indicano un netto ... editorialedomani.it

Trump celebra le sue politiche nel discorso sullo Stato dell'Unione, il più lungo mai pronunciato: "Il nostro futuro più glorioso che mai". Link nei commenti - facebook.com facebook

Il discorso sullo Stato dell’Unione di Trump, l’intervista con @Antonio_Tajani, il referendum sulla riforma della giustizia e lo scontro tra politica e magistratura. Tra gli ospiti di @AnnalisaBruchi: @DiPietroAnt #AlfonsoSabella #AntonioNoto @jakhnagiev #ReSta x.com