Disagi in autostrada il Pd chiede di più

Il traffico rallenta pesantemente sull’A14 tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto a causa di lavori di manutenzione che interessano 16 gallerie. La lunga serie di interventi, avviati per migliorare la sicurezza, causa code e rallentamenti frequenti agli automobilisti. Le criticità si acutizzano durante le ore di punta, creando disagi quotidiani ai pendolari e ai mezzi di trasporto. La situazione rimane invariata, nonostante le richieste di intervento urgente.

Problema annoso, quello del tratto tristemente dell’A14, tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto, la cui funzionalità del collegamento è compromessa da molteplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che coinvolgono 16 gallerie. Un problema arcinoto quello che il gruppo consiliare del Pd solleva nella mozione che sarà discussa nel consiglio di venerdì. "Negli ultimi anni quel percorso dell’A14 risulta tra i più pericolosi, registrando un sensibile aumento degli indici di incidentalità e di mortalità di cui il 90% degli incidenti è avvenuto nei periodi interessati dai lavori e in prossimità dei cantieri, e che è diventato un costo ormai insostenibile, soprattutto per gli autotrasportatori" affermano i consiglieri Annalinda Pasquali e Daniele Stacchietti evidenziando come "il cosiddetto ‘ cashback dei pedaggi ’, che prevede la possibilità del rimborso, oltre a essere una misura poco conosciuta e poco pubblicizzata da parte di Autostrade, risulti difficilmente accessibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

