La disputa tra studenti al Liceo Ludovico Ariosto nasce dalla decisione di partecipare per la prima volta al torneo ’Dire e Contraddire’. La causa è la volontà di promuovere il confronto e lo sviluppo di abilità oratorie tra i giovani. Durante le prove, gli studenti si sfidano su temi di attualità, cercando di argomentare con chiarezza e convinzione. La competizione ha attirato l’attenzione di molti insegnanti e genitori presenti nell’aula.

Il Liceo Ludovico Ariosto, per il primo anno, ha scelto di aderire al torneo della disputa ’ Dire e Contraddire ’. Si tratta di un’iniziativa nata a Taranto nel 2017 che si pone l’obiettivo di insegnare ai giovani a comunicare in modo efficace, trasformando la disputa da momento di scontro a luogo di incontro. "È un’occasione d’oro per voi ragazzi – ha affermato l’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli –, in cui potrete imparare a rapportarvi con le altre persone. In più penso fortemente che i ragazzi siano abili nel cimentarsi e nel sperimentare progetti e iniziative nuove, ma solo se si attribuisce un ruolo da protagonista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Politiche giovanili: l’arte della disputa entra nelle scuole pisane con il torneo 'Dire e Contraddire'A Pisa, il torneo “Dire e Contraddire” è stato organizzato per insegnare ai giovani a comunicare meglio.

Dire e contraddire: arriva la disfida. Gli studenti a lezione di retoricaAntonia Casini riferisce che a Pisa si svolge il torneo nazionale

Temi più discussi: ’Dire e Contraddire’. Disputa da studenti all’Ariosto; Politiche giovanili: l’arte della disputa entra nelle scuole pisane con il torneo 'Dire e Contraddire'; Dire e contraddire: arriva la disfida. Gli studenti a lezione di retorica; Jesi, il liceo Vittorio Emanuele II al Torneo della Disputa sui temi di guerra e pace.

Taranto: Dire e contraddire fra studenti Torneo locale e selezione per la fase nazionaleÈ la magia del Torneo Dire e Contraddire che, giunto alla sesta edizione, è nato su una idea elaborata nel 2017 dall’Avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, e dall ... noinotizie.it

Taranto: torna l’edizione 2026 del torneo Dire e ContraddireTorna a Taranto l'edizione 2026 del torneo Dire e Contraddire: un'occasione di crescita per i ragazzi per pianificare la propria vita attraverso le buone prassi. trmtv.it

L'articolo dedicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno all'incontro tenutosi ine giorni scorsi sul torneo "Dire e Contraddire". - facebook.com facebook